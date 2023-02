LE FOTO. Oggi al De Franchis un seminario per la Giornata Mondiale contro il bullismo

Un fenomeno in costante aumento tra i giovanissimi e spesso poco attenzionato, oltre che sottovalutato, da parte degli adulti

PIEDIMONTE MATESE – Si è tenuto oggi il seminario dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo: aspetti psicologici e giuridici” organizzato dalla Rete per la Legalità dell’Istituto De Franchis in occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo. Un fenomeno in costante aumento tra i giovanissimi e spesso poco attenzionato, oltre che sottovalutato, da parte degli adulti. Hanno presieduto all’incontro il Dirigente Scolastico Marcellino Falcone, la prof.ssa Antonietta Izzo referente anti bullismo, la prof.ssa Flora De Lise referente alla legalità, il Maresciallo Pasquale Mariano, il Tenente Augusto Scoglio, la dott.ssa Piera La Porta, psicologa dell’Istituto. Le docenti prof.ssa Izzo e prof.ssa De Lise hanno aperto il seminario introducendo gli aspetti giuridici cui vanno incontro gli adolescenti per via dell’errato uso dei social. Il Tenente Scoglio e il Maresciallo Mariano hanno spiegato gli aspetti salienti relativi al ruolo e ai provvedimenti presi dalle forze dell’ordine fin dai primissimi istanti che seguono la denuncia agli eventuali provvedimenti cautelativi della vittima, soffermandosi sulle conseguenze penali a seguito di una denuncia per bullismo e cyberbullismo, invitando i ragazzi a un comportamento corretto. Infine, la psicologa Piera La Porta si è confrontata con i ragazzi sull’aspetto psicologico che si cela dietro la figura del bullo, che spesso sfoga la propria aggressività e frustrazione su chi appare indifeso e debole si suoi occhi. Particolare attenzione è stata data alla sicurezza in rete, con un focus sui casi di cronaca spesso incresciosi cui gli adolescenti vanno incontro in caso di cattivo utilizzo dei social. In platea, insieme alle classi del biennio ITE e IPIA, un’intensa partecipazione delle Scuole Medie di Alife, S. Angelo d’Alife, Alvignano, Gioia Sannitica, S. Potito, la Scuola Media Ventriglia, l’ISISS di Piedimonte Matese. Tantissimi i lavori presentati e gli interventi da parte degli alunni delle varie scuole, che con vivo interesse e grande partecipazione hanno contribuito ad inviare un messaggio importante: il bullismo è reato e si può e si deve denunciare.