LE FOTO. Paura a S. MARIA C.V. Petardo esplode sul balcone, vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme visibili a centinaia di metri di distanza.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Non solo festeggiamenti, purtroppo, per il terzo scudetto del Napoli. A Santa Maria Capua Vetere, sul balcone di un’abitazione di piazza Mazzini, angolo via dei Vetrai, è scoppiato un incendio. È quanto accaduto pochi minuti fa e si è reso necessario l’intervento della squadra 1 dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con l’ausilio di un’autoscala per raggiungere l’appartamento disabitato all’ottavo piano. Ad innescare il rogo, probabilmente, un petardo esploso nel corso dei festeggiamenti in atto in questi minuti in tutta la provincia. Le fiamme, poi domate dai pompieri, erano visibili a centinaia di metri di distanza.