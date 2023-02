CASTEL VOLTURNO – Personale della guardia di finanza ha sequestrato un quintale di telline appena pescate da un uomo a Mondragone, sulla foce del canale Agnena.

Oltre ai molluschi, le forze dell’ordine hanno messo sotto sigilli anche il rastrello utilizzato dal pescatore per la sua azione abusiva.

Tremila euro di multa per l’uomo e, come detto, sequestrati gli attrezzi da pesca non consentiti per un valore di mercato pari a 1000 euro.

Le telline sono state rigettate in mare.