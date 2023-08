LE FOTO. PIEDIMONTE MATESE. Le basole della discordia… cittadini contro l’amministrazione per i lavori nel centro storico

“Togliere il vecchio per mettere il nuovo”, ma i residenti accusano il sindaco Vittorio Civitillo: non ci sono né dialogo né trasparenza.

PIEDIMONTE MATESE. Le basole della discordia … ieri, oggi e domani. La cittadina di Piedimonte Matese di nuovo si divide e discute sul tema delle basole. Lasciare le vecchie basole, risalenti alla pavimentazione locale nel centro storico, o scegliere il nuovo? Ma, badate bene, non è dato sapere con cosa verranno sostituite, perché trasparenza e dialogo con i cittadini, da parte dell’amministrazione, non esiste. Inoltre, l’amministrazione retta dal sindaco Vittorio Civitillo, ha deciso di rimodernare la cittadina sul motto di “togliere il vecchio e mettere il nuovo” perché via Gaetani, così come via Scorciarini Coppola, che fino ad oggi vantavano un’artistica pavimentazione in basalto di pietra lavica, risalente al 1700, non va più bene. Meglio una non identificata pavimentazione “moderna”.

Intanto la Sovrintendenza ai beni Culturali dorme sonni profondissimi, forse perché nessuno si è preso la briga di avvertirla. Un compito che spetterebbe ad associazioni come Italia Nostra, Fai e tante altre che operano sul territorio. “Il loro silenzio è dire poco scandaloso – ci scrivono alcuni abitanti di Piedimonte Matese -. Si pensa a fare le feste ma non a tutelare il patrimonio artistico e culturale di un paese”.

Molti sono indignati per questa totale mancanza di trasparenza e per la forma di sopruso che non tiene conto di un centro storico che ha più di cento anni, denso di tracce del passato, di storia piedimontese, della vita di persone che lo hanno vissuto e abitato quotidianamente.

l lavori sono già iniziati da via Carmine, dove le basole sono già state tolte e accantonate in un angolo. Si proseguirà, poi, per via Scorciarini Coppola, a cui sarà riservato lo stesso trattamento. Chi sa che fine faranno le basole antiche, forse finiranno in qualche non identificato cortile privato in una villa post moderna… ai posteri l’ardua sentenza.

A farsi portavoce dei dubbi e del disagio vissuto da questo gruppo di cittadini, è l’ex consigliere comunale di Caserta Luigi Cobianchi, il quale , sappiamo, ha avuto i suoi Natali proprio a Piedimonte Matese.