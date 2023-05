LE FOTO. Pistola segreta nascosta nella borsa frigo. E anche “fumo” in casa. 24ENNE FINISCE IN CARCERE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’atteggiamento nervoso del ventiquattrenne, già ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione di Santa Maria Capua Vetere per reati in materia di stupefacenti, ha insospettito i carabinieri che, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito un controllo presso la sua abitazione.

I militari della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, nel corso della perquisizione dell’immobile, sito in quel centro, hanno rinvenuto in una borsa frigo custodita nel garage, una pistola mauser cal. 7,65, risultata clandestina, 78 proiettili cal. 6,35, 39 proiettili cal. 7,65 e materiale per la pulizia e la manutenzione dell’arma. Inoltre, all’interno di una cantinetta di pertinenza sono stati rinvenuti 47,3 gr di hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il ventiquattrenne, che dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.