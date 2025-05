LE FOTO. Rabbia incontrollata per un bambino di 9 anni, semidistrutta la comunità Icare

Intervengono ambulanza, Carabinieri e Vigili Urbani

CASAGIOVE – Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi all’interno della comunità per minori “Icare”, situata in via Nazionale Appia a Casagiove. Un bambino di 9 anni, ospite della struttura, ha avuto un improvviso e violento scoppio di rabbia, costringendo gli operatori a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un’ambulanza del 118, una pattuglia dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Casagiove, che hanno gestito la situazione con massima attenzione e cautela, nel rispetto delle fragilità del minore coinvolto.

Secondo quanto si apprende, il bambino avrebbe manifestato una crisi comportamentale improvvisa, sfogando la propria rabbia con urla e atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri presenti. Gli operatori della comunità, preparati per gestire episodi simili, hanno cercato di contenere la situazione, ma di fronte all’intensità del momento si è reso necessario il supporto delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Il minore è stato preso in carico dal personale medico intervenuto sul posto per un primo accertamento clinico.