LE FOTO. Raid vandalico contro un’abitazione privata: ripresi dalle telecamere

L’episodio si è verificato questa notte in via Circumvallazione

SAN PRISCO – Raid vandalico in via Circumvallazione a San Prisco. Nel mirino di ignoti è finito il cancello d’ingresso di un’abitazione privata contro il quale è stata lanciata della vernice antiruggine. La sostanza ha macchiato il cancello e anche la pavimentazione in cemento. I malviventi hanno agito attorno alle 2 di notte lanciando la vernice da un’auto. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona. Indagini sono in corso per identificare i responsabili