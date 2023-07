S. FELICE A CANCELLO. Così non va: il magnifico santuario di Sant’Angelo a Palombara è al buio da un mese

SAN FELICE A CANCELLO – Dopo anni di imprese per illuminare il Santuario di Sant’Angelo a Palombara, da circa un mese, una parte di questo è tornato al buio. Per chi ci legge, ricordiamo che il Vescovo di Acerra Antonio Di Donna ha molto a cuore questo luogo di culto. Infatti, a seguito dei lavori di ristrutturazione con i fondi dell’8 per mille lo ha riconsegnato alla comunità. Chi ha avuto modo di visitarlo ha potuto notare che è il fiore all’occhiello di tutta la Valle di Suessola. Da lì è possibile ammirare le bellezze del circondario della provincia di Caserta e, quando le condizioni metereologiche lo permettono, è possibile ammirare anche il Golfo di Napoli. Al problema dell’illuminazione se ne aggiunge un altro, in questo caso annoso: quello della strada per raggiungere il sito. Infatti, in alcuni punti, la strada è dissestata e coperta dalla vegetazione. Necessiterebbe di una costante manutenzione. Sempre in riferimento alla strada, sicuramente ci vorrà tempo per metterla in sicurezza, ma per l’illuminazione auspichiamo che la faccenda possa, invece, risolversi in pochissimo tempo. D’altronde, si tratta solamente di lampade fulminate e l’intervento è tutt’altro che difficoltoso.