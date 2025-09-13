LE FOTO. S. MARIA C.V. Far West davanti al Bingo e sotto la caserma dei carabinieri: uomo investito, scoppia la rissa e spunta una pistola. Spari contro il conducente dell’auto

L’ uomo è stato investito mentre in compagnia di alcuni amici si stava recando alla sala Bingo. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso ma si è ritrovato aggredito. La tensione è rapidamente salita alle stelle e …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Scene da vero e proprio far west si sono consumate nella notte davanti al Luxor Bingo, a Santa Maria Capua Vetere, a ridosso del confine con il comune di San Prisco. Quella che sembrava una normale serata di svago si è trasformata in una tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di origine albanese, mentre attraversava la strada insieme a un gruppo di connazionali per dirigersi verso la sala giochi, è stato investito da un’auto. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma in pochi istanti la situazione è degenerata: il gruppo di amici della vittima ha reagito violentemente, colpendo con pugni e calci la vettura fino a distruggere parte del parafango anteriore.

La tensione è rapidamente salita alle stelle. Il guidatore, accerchiato e aggredito, avrebbe reagito in modo sconsiderato, investendo un altro degli assalitori: prima in retromarcia, poi passando più volte sul corpo dell’uomo. Un gesto che ha scatenato ulteriore caos.

In un clima ormai da rissa armata, uno dei pedoni avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco contro l’automobile.

La scena si è svolta a pochi metri dalla sede della locale Compagnia dei Carabinieri, che uditi gli spari sono intervenuti immediatamente per sedare la faida. Sul posto sono poi giunte altre quattro pattuglie di rinforzo, tra queste anche la polizia, e due ambulanze per soccorrere i feriti.

Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.