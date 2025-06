LE FOTO. S.MARIA C.V. Incendio devasta frutteria, vigili del fuoco al lavoro. L’ipotesi del dolo

E’ accaduto questa notte poco prima delle due

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle due, in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere, interessando un’attività di frutta e verdura di recente apertura. Le fiamme hanno avvolto le cassette depositate all’esterno del locale, gestito da due giovani egiziani.



L’allarme è stato lanciato dagli abitanti dell’appartamento sovrastante il negozio, svegliati dalle alte fiamme che superavano i quattro metri di altezza. La particolare disposizione delle cassette, impilate in colonna, ha favorito lo sviluppo verticale dell’incendio.



Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa riguardo le cause dell’incendio, compresa quella del dolo. Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dei fatti.