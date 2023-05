VIDEO E FOTO. S. MARIA C.V. Secondo colpo in due settimane al bar Corrado. L’appello disperato del gestore

In undici mesi questa è la quarta volta che banditi si introducono nei locali.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) Secondo colpo in due settimane, quarto in soli undici mesi, stanotte al bar Corrado situato presso il distributore Gallo sulla statale 7 bis, la strada che da Santa Maria conduce a San Tammaro. Vi riportiamo l’appello disperato del proprietario che già in passato ha ricevuto altri furti e rapine.

Stanotte, almeno in quattro i ladri che hanno agito. Come potete osservare dalle foto hanno fatto un grosso buco nella parete del locale e hanno portato via tutto (per non parlare dei danni arrecati). Hanno caricato la merce su un grosso furgone e sono scappati prima che arrivassero la vigilanza e i carabinieri. Il titolare chiede oggi più controlli perché il suo lavoro è messo in crisi dai continui colpi di queste bande criminali