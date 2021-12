LE FOTO. S.MARIA C.V. Va a trovare la fidanzata e i malviventi gli sfondano il vetro della Maserati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Come tutti sanno la Maserati costruisce vetture molto costose, averne una significa dare grande risposta alla propria passione per le quattro ruote e anche dare grande attenzione alla vettura stessa, visto che è un investimento l’acquisto di una sportiva come quella di Bologna.

Per questo motivo immaginiamo il fastidio che può aver provato un ragazzo fidanzato con una giovane di Santa Maria Capua Vetere al quale ieri qualcuno ha deciso di prendere di mira la sua Maserati, vicenda raccontata alla pagina Ciò che vedo in città Smcv. Vetri distrutti e danni importanti per l’uomo che ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Non è ancora chiaro se si è trattato di uno sfregio, legato forse all’invidia di vedere una vettura simile, oppure un tentativo di furto.