LE FOTO S.MARIA C.V. Vandalizzata l’auto di un vigile urbano

Nei pressi della villa comunale, ormai teatro di molte problematiche legate alla movida notturna

S.MARIA C.V. – Un episodio di vandalismo si è verificato la scorsa notte a Santa Maria Capua Vetere, ai danni dell’auto di un noto vigile urbano, P.P.. La vettura, una Fiat Punto, ha subito danni al lunotto posteriore a causa del lancio di una bottiglia di birra contro il veicolo.

Il fatto è avvenuto in via Perla, nei pressi della villa comunale, un’area già segnalata in passato per problematiche legate alla movida notturna. I residenti hanno espresso forte preoccupazione per la sicurezza pubblica e hanno richiesto maggiori controlli durante la notte, oltre all’installazione di telecamere di sorveglianza per prevenire ulteriori atti vandalici.

La villa comunale di Santa Maria Capua Vetere non è nuova a episodi di violenza e disordine. Nel 2019, un ragazzino fu aggredito da cinque coetanei e lanciato nella vasca della villa. In un altro episodio, durante un evento estivo, un minorenne sparò con una pistola a salve all’interno della villa, provocando il panico tra i presenti.

Le autorità locali sono state sollecitate ad adottare misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il degrado della zona. I residenti chiedono interventi concreti e duraturi.

A ciò si aggiungono frequenti risse tra soggetti extracomunitari legate allo spaccio di droga, che contribuiscono ad alimentare il clima di insicurezza.