Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti

CASAGIOVE -Traffico in tilt sulla Nazionale Appia a causa di un tamponamento tra un’auto e un camion all’altezza di via Campanile a Casagiove. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.