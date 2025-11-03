LE FOTO. Scoperte decine di auto rubate e senza assicurazioni: parte il super sequestro

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASTEL VOLTURNO – Un’attività congiunta della Polizia Municipale e degli operatori della Protezione Civile ha portato al sequestro di diverse auto irregolari ritrovate a di Castel Volturno. Il blitz, svoltosi ieri, domenica, ha permesso di identificare e rimuovere numerosi veicoli sospetti abbandonati nella zona.

I controlli incrociati hanno rivelato che le vetture risultavano sprovviste di assicurazione, mentre alcune – secondo le verifiche ancora in corso – sarebbero addirittura state rubate. I volontari della Protezione Civile hanno supportato le forze dell’ordine nelle operazioni di rimozione.