LE FOTO. Spaccio di cocaina, la base dei pusher in un appartamento: 2 ARRESTI

SAN PRISCO – Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di San Prisco, con il supporto del personale della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato due cittadini albanesi di 25 e 19 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo aver osservato due cessioni di cocaina a distinti acquirenti, hanno proceduto a una perquisizione presso l’abitazione dei sospettati. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 98,8 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, oltre a 305 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.