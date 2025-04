LE FOTO. TEVEROLA. Strade colabrodo e incuria del verde: cittadini esasperati denunciano il degrado

C’è anche chi ha fatto da sé coprendo la voragine dinanzi alla propria abitazione versando una sacca d’asfalto

TEVEROLA (Federica Borrelli) – Buche voraginose, alcune delle quali di notevoli dimensioni, e un verde pubblico da sottoporre ad una maggiore manutenzione. L’appello arriva da chi vive a Teverola.

In un’epoca in cui i social media giocano un ruolo sempre più centrale, molti residenti ricorrono ad un post su Facebook nel tentativo di sollecitare un intervento da parte dell’amministrazione comunale guidata da Gennaro Caserta.

E così, chi decide di denunciare, lo fa a rigore di fotografia, con una didascalia ad accompagnare la carrellata di immagini sul dissesto stradale che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

“In Via San Lorenzo, quasi all’intersezione con Via Chianca e Via Salzano, questa enorme buca compie una settimana! Che facciamo, aspettiamo il Sindaco di Teverola che viene a festeggiarla per chiuderla?” – sentenzia

un utente – “Il Sindaco di Teverola è cieco? O è incapace di indirizzare i Responsabili dei settori affinché compiano il proprio lavoro?”.

C’è chi, tra i commenti, ammette di aver dovuto fare da sé per rimediare al danno, coprendo la voragine dinanzi alla propria abitazione con una sacca d’asfalto.

Non vanno meglio nemmeno le zone pedonali, che sembrano affrontare difficoltà simili. In via Campanello, ad esempio, un paletto di recinzione lungo il marciapiede che conduce alle scuole medie, ha ceduto all’asfalto e giace a terra da più di una settimana. Un ostacolo per gli studenti che frequentano l’istituto comprensivo nelle vicinanze, ma anche per qualsiasi pedone che imbattendosi nell’intralcio corre il rischio di inciampare.

“Dietro la segnalazione di qualche genitore un vigile, presente sul posto, ha fatto anche una foto. Ma a tutt’oggi sta ancora così” precisa l’ennesimo residente di Teverola che si abbandona al mezzo social per fare la sua segnalazione.

Chi invece ha deciso di ricorrere per vie formali è il consigliere di opposizione Antonio Omar Menale del gruppo “Teverola in Testa”. L’esponente di minoranza, in una PEC inviata all’ufficio protocollo dell’ente lo scorso 24 marzo, segnala l’incuria in cui versa via Viella Nuova, una zona centralissima a due passi dalla casa comunale.

“Orecchie da mercante – striglia il consigliere – è stato più volte segnalato il degrado urbano a chi di competenza. Iniziamo a pubblicare le foto della situazione attuale di Viella Nuova”.

Non escludendo un ritorno sulla vicenda: “A breve mostrerò le foto delle altre tante strade che versano in condizioni pietose”.

La speranza è che le critiche, le segnalazioni e le richieste non restino inascoltate, ma che portino finalmente a un miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro del paese.