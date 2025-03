LE FOTO. Totale fallimento della domenica ecologica a TEVEROLA. Auto dappertutto

Nonostante il divieto di circolazione per le auto a motore, la misura non è stata adeguatamente controllata dalle forze dell’ordine. Il piano dell’amministrazione, che prevedeva solo un nastro bicolore come barriera, si è rivelato inefficace, con auto che hanno continuato a circolare liberamente. La scarsa presenza della polizia municipale e l’intervento tardivo non hanno impedito il mancato rispetto dell’ordinanza

TEVEROLA (f.b.) – La domenica ecologica a Teverola, promossa dal sindaco Gennaro Caserta con ordinanza n. 2 del 17 marzo, è stata un vero e proprio flop. L’ordinanza prevedeva il divieto di circolazione per le auto a motore durante le tre domeniche ecologiche programmate (oggi, 23 marzo, la prossima il 30 marzo e infine il 6 aprile), in risposta ai livelli elevati di PM10 che hanno già superato i limiti di legge ben 38 volte, come da ultimo report di Arpac Campania.

Eccezion fatta per i veicoli ibridi, a gas, elettrici, autobus di linea, medici e forze statali. Ma, la realtà, è stata ben diversa.

Alle nove del mattino, ora X in cui è entrato in vigore il dispositivo di divieto, la situazione creatasi non faceva presagire un andazzo migliore.

Il piano per il rispetto dell’ordinanza, previsto dall’amministrazione comunale, è infatti apparso fin da subito decisamente insufficiente. L’unico “ostacolo” messo in campo per fermare le auto è stato un semplice nastro bicolore di plastica, posto ad altezza Banca Intesa Sanpaolo, al confine con la provinciale Teverola-Casaluce. Una misura che non ha certamente impedito a chi voleva passare di farlo.

Il nastro è stato rapidamente distrutto e, senza un controllo attivo, le macchine hanno continuato a circolare su via Roma, una delle arterie stradali che assieme a via Campanello, via Sant’Antonio Abate e Corso San Francesco erano state iscritte tra le zone di divieto di circolazione.

Anche la presenza delle forze dell’ordine è stata alquanto esigua. Solo nell’ultima mezz’ora, pare che una pattuglia della polizia municipale si sia recata in via Roma per tentare di far rispettare l’ordinanza.

Un’azione apparsa tardiva e poco efficace, soprattutto considerando che, come stabilito dal provvedimento, alle 12:30 il divieto sarebbe cessato.