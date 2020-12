LE FOTO ULTIMISSIMA. Sparatoria in corso Umberto. Colpita una Jeep

SUCCIVO – Ci giunge notizia di una sparatoria avvenuta poco dopo le 18:30 di questa sera in corso Umberto a Succivo.

Uno dei proiettili esplosi pare abbia raggiunto l’auto, una Jeep, di un uomo che si era recato in un’assicurazione non poco distante dalla zona di fuoco. All’interno della vettura, per fortuna, non c’era nessun altro.

Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri. Non si registrano feriti.

Diversi episodi in questa settimana: l’ultimo qualche giorno fa alle 8:30 del mattino furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco sempre nello stesso punto dell’arteria, probabilmente un avvertimento diretto all’indirizzo di una stessa persona.

