LE FOTO. Una barzelletta: da un anno e mezzo il Comune asfalta e transenna una voragine, che si riapre dopo poche ore. E poi ricomincia all’infinito

Area diventata molto pericolosa, soprattutto durante le ore di buio

CASERTA – Succede in via Eleuterio Ruggiero, poche decine di metri prima dell’ingresso della Scuola di Polizia, dove da almeno un anno e mezzo il Comune di Caserta compie la stessa sequenza di azioni: si apre una voragine nell’asfalto, davanti alla quale viene posizionata una transenna (quasi “trasparente”, ovvero perfettamente mimetizzata nel contesto come dimostrano le foto, e non appositamente segnalata agli automobilisti, che dunque possono investirla, specialmente nelle ore di buio).

A quel punto il Comune va a “rappezzare” il buco con una colata di asfalto, che puntualmente collassa nel punto della voragine, la quale si riapre già quale ora dopo.

E così, viene nuovamente posizionata la transenna, e via all’infinito.

Perché non ci si chiede piuttosto come mai la voragine si riapre? Via Ruggiero è una strada molto trafficata e frequentata del rione Michelangelo di Caserta.