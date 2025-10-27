LE FOTO. Una tonnellata di cannabis in un capannone, maxi sequestro della guardia di finanza
27 Ottobre 2025 - 09:26
Un capannone strutturato su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis
LETTERE – Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato, a Lettere, 142 kg. di
infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5.750 piante in essicazione e 390
piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 kg., nonché
denunciato un soggetto incensurato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
In particolare, i finanzieri della Compagnia Castellammare di Stabia hanno individuato, sui Monti Lattari, un
capannone strutturato su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Il manufatto era
dotato di una rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari di separazione. All’interno della serra sono
state rinvenute le piante in vegetazione, incastonate tra fili di nylon per sostenerne la crescita e alimentate con un
percorso di irrigazione rudimentale.
Dai riscontri delle Fiamme Gialle è emerso che la produzione era destinata al consumo di droghe per uso
personale atteso che, nel prodotto finito, risultavano già separate le infiorescenze dalla parte legnosa, pronte per
il confezionamento in dosi.
Il responsabile, originario di Lettere, affittuario del capannone e del terreno, è stato denunciato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.