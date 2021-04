LE PREVISIONI. Campania resta zona rossa. Riaprono solo le scuole

REGIONALE – La Campania resta zona rossa per altre due settimane. Sembrano essere queste le previsioni per le prossime ore. Il monitoraggio della cabina di regia Iss col ministero della Salute, infatti, colloca la regione nuovamente – per la quinta settimana – in zona rossa, cioè nell’area di massima restrizione (chiusi ristoranti e bar tranne che per domicilio e asporto, chiusi barbieri, parrucchieri, estetisti). Il motivo è l’RT superiore a 1,25.

Non riapriranno dunque i negozi ma solo le scuole fino alla prima media e da mercoledì 7 aprile.

Secondo le indiscrezioni trapelate sui quotidiani nazionali, i dati sul covid della nostra regione restano preoccupanti, dunque, per il momento, niente zona arancione.

Nel resto d’Italia, dopo il lunedì in Albis, non ci sarà, al contempo, nessuna zona gialla.