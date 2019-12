LE TRAGICHE FOTO. Mercedes classe B si schianta contro i PONTI DELLA VALLE. Muore sul colpo 48enne

MADDALONI/VALLE DI MADDALONI – Ancora una volta la strada che attraversa i Ponti della Valle lo storico monumento vanvitelliano, si dimostra tra le più pericolose della provincia. Un altro incidente mortale si è verificato pochi minuti fa. Un’auto, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada e si è letteralmente accartocciata contro uno dei piloni del ponte.

Si tratta di una Mercedes classe B. Purtroppo per lo sfortunato conducente C.F., 48 anni di Sant’Agata dei Goti non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi immediatamente confluiti sul posto da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni per i rilievi del caso. Come si può vedere delle foto, l’incidente è avvenuto proprio all’altezza di una delle colonne dell’acquedotto di Vanvitelli.