LEGGI IL MESSAGGIO. Occhio alla truffa via SMS. Ti arriva dalle Poste, ma poi ti svuota il conto corrente

Pericolosa più delle altre perché il mittente è segnalato come Poste Info, quindi come un contatto affidabile. Ma non è affatto così

CASERTA – Ci è giunta nei giorni scorsi la segnalazione di un messaggio-truffa tra i più pericolosi.

Sul telefono ti arriva un sms dal mittente Poste Info che, quindi, pare essere legato in qualche modo a Poste Italiane, ma in realtà non è così.

Questi messaggi sono fraudolenti e non hanno alcuna connessione con l’azienda Poste Italiane.

Funziona più o meno così: nel messaggio viene avvisato il destinatario di un problema sul conto o sull’app, come in questa occasione, e si chiede di cliccare su un link che indirizza l’utente verso un sito web falso.

A quel punto, viene chiesto di compilare un modulo in cui inserire dati sensibili come password e credenziali da accesso.

I truffatori potranno così avere tutte le informazioni per accedere al conto corrente e ai risparmi della loro vittima.

Chiaramente il messaggio che leggete in calce l’articolo è una truffa.

L’app non viene aggiornata via SMS o via link. Ciò avviene in automatico tramite l’applicazione stessa delle Poste o tramite lo store dal quale scaricate le applicazioni sul vostro telefono.

Inoltre, il messaggio di cui vi portiamo testimonianza si segnala anche per una “e” senza accento prima della parola “limitata”. Un marchiamo errore di battitura che fa capire che come ci sia qualcosa che non va nella comunicazione.

E allora massima attenzione anche quando arriva un sms a nome di Poste Info perché potrebbe essere falso.

Il consiglio è quello di non aprire mai link del genere e nel caso di dubbi contattare il numero di Poste Italiane o della vostra banca di riferimento per avere conferma di quanto scritto sul messaggio.