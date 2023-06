LA FOTO. Leonardo Di Caprio avvistato a CASERTA. Ecco dove ha fatto tappa

CASERTA – Ancora non ci credo, ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta, sono venuti a mangiare come delle persone comuni.

Hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e hanno apprezzato moltissimo.

Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perchè abbiamo tanto da dare.

I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il Mondo a Caserta, è questo è qualcosa di straordinario.

Con queste parole Sasà Martucci, titolare della pizzeria I Masanielli di via Vivaldi, a Caserta, ha raccontato dell’incontro avuto con la star hollywodiana, l’attore di origini italiane Leonardo Di Caprio.

Di Caprio, la cui famiglia è originaria di Alife, in vacanza in Campania, si è voluto fermare per una sosta con i genitori per assaggiare quello che è un piatto simbolo del nostro territorio, ovvero la pizza.