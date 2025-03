Les Bume: eleganza e tradizione al Salone Romano di Aversa

La presentazione ha raccontato la nascita di un brand che unisce tradizione, Made

AVERSA – Venerdì scorso, 14 marzo, il Salone Romano di Aversa ha ospitato l’esclusiva presentazione

della nuova e prima collezione di Les Bume, un evento che ha celebrato lo stile, l’eleganza e

l’artigianalità italiana. La serata ha visto sfilare abiti che incarnano la femminilità e il gusto senza

tempo del brand, uniti a gioielli esclusivi e una selezione di home décor, tra cui piatti di

porcellana dipinti a mano in Italia, oltre a proposte per la ristorazione e mise en place di alta

classe.

La presentazione ha raccontato la nascita di Les Bume, un brand che unisce tradizione, Made

in Italy ed eleganza in ogni sua creazione. Ogni pezzo, dall’abbigliamento alla gioielleria, agli

articoli

per la casa e per la ristorazione, riflette l’arte e la passione per il bello, elementi distintividel marchio.“Les Bume rappresenta un’eleganza che non passa mai di moda, fondata sulla passione esull’artigianalità”, hanno dichiarato Annarita Buonanno e Michele Menditto, fondatori del brand.Per maggiori informazioni sulla collezione, visita il sito di Les Bume o segui le loro pagine social.