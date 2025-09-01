LIGABUE A CASERTA. Dalle ore 12 fino alle 3 di notte strade chiuse al traffico e cambiano i sensi di marcia. ECCO DOVE

CASERTA – In occasione del concerto di Luciano Ligabue “La Notte di certe notti”, in programma il 6 settembre 2025 nei pressi della Reggia di Caserta, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. Le misure, attive dalle 12:00 del 6 settembre alle 03:00 del giorno successivo, sono state stabilite per garantire la sicurezza pubblica e favorire il regolare svolgimento dell’evento, che richiamerà un grande afflusso di persone.

Sono previste chiusure al traffico e deviazioni in varie strade della zona, con deroghe solo per mezzi di emergenza, forze dell’ordine, trasporto pubblico e residenti in alcuni casi. La disposizione è stata adottata in seguito a una riunione tecnica tenuta presso la Questura. L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Caserta e comunicata alle autorità competenti.

1. Zone Chiuse al Traffico:

Diverse strade principali saranno completamente chiuse al traffico privato. Questo significa che non si potrà accedere o transitare in:

Viale Douhet all’incrocio con Via Fanin (verso Viale Ellittico).

all’incrocio con Via Fanin (verso Viale Ellittico). Viale Carlo III all’incrocio con il Sottovia Olimpia Starich.

all’incrocio con il Sottovia Olimpia Starich. Via Cesare Battisti in direzione Viale V. Veneto (da Piazza Amico).

in direzione Viale V. Veneto (da Piazza Amico). Via Daniele all’incrocio con Via Renella (tranne per i residenti).

all’incrocio con Via Renella (tranne per i residenti). Corso Trieste all’incrocio con Via C. Colombo (tranne per residenti e autorizzati).

all’incrocio con Via C. Colombo (tranne per residenti e autorizzati). Via Alois all’incrocio con Via Turati.

all’incrocio con Via Turati. Via Gasparri in Piazza della Prefettura (tranne per residenti e autorizzati).

In queste zone potranno circolare solo forze dell’ordine, ambulanze, vigili del fuoco, trasporto pubblico e i bus navetta ufficiali dell’evento.

2. Obblighi di Svolta e Sensi Unici:

Per gestire il flusso veicolare, in molti incroci critici sarà obbligatorio svoltare in una specifica direzione, senza poter proseguire dritto. Questo serve per indirizzare il traffico lontano dalla zona concerto.

A Piazza Amico: da Viale della Libertà sarà vietato svoltare a sinistra verso Via V. Veneto e sarà obbligatorio svoltare a destra verso Via Roma o Via Cesare Battisti.

da Viale della Libertà sarà verso Via V. Veneto e sarà verso Via Roma o Via Cesare Battisti. Via Roma diventerà a senso unico da Piazza Amico verso Via Unità d’Italia.

diventerà a da Piazza Amico verso Via Unità d’Italia. Via Camusso diventerà a senso unico da Via San Francesco d’Assisi verso Via Santorio.

diventerà a senso unico da Via San Francesco d’Assisi verso Via Santorio. Agli incroci tra Via G.B. Vico/Via Don Bosco e Via Roma, i veicoli saranno obbligati a immettersi in Via Roma in direzione di Via Unità d’Italia.

3. Deviazioni Obbligatorie:

In alcune strade, il passaggio sarà bloccato e i veicoli verranno deviati forzatamente lungo percorsi alternativi.

Da Via Unità d’Italia , all’altezza di Via Roma, i veicoli provenienti da alcune direzioni saranno obbligati a proseguire dritti verso Piazza IV Novembre o Via Ferrarecce.

, all’altezza di Via Roma, i veicoli provenienti da alcune direzioni saranno obbligati a proseguire dritti verso Piazza IV Novembre o Via Ferrarecce. Da Corso Giannone (Largo Aldifreda) e da Via G.M. Bosco, il traffico verrà deviato verso Via Tescione o Via Ruggiero, con divieto di accesso verso la zona della Reggia.

In sintesi, l’area centrale della città, in particolare quella compresa tra la Stazione, Corso Trieste e la Reggia, subirà le modifiche più significative. L’invito per chi si muove in auto è di evitare completamente il centro città in quelle ore, prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Le uniche eccezioni a questi divieti sono previste per i veicoli di soccorso, le forze dell’ordine, il trasporto pubblico e, in alcuni casi specifici, i residenti che abitano nelle strade chiuse.