Ligabue è già a CASERTA in vista del concertone: ecco dov’era a cena ieri sera

Una notte speciale a San Marco Evangelista

SAN MARCO EVANGELISTA – Alcune notti portano con sé emozioni che non si dimenticano facilmente. È quello che è successo alla Trattoria Pepè, storico punto di riferimento della cucina partenopea a San Marco Evangelista, che ieri sera ha avuto l’onore di accogliere tra i suoi ospiti un nome iconico della musica italiana: Luciano Ligabue.

Il rocker di Correggio, atteso sabato a Caserta per un concerto tra i più importanti della stagione, ha scelto di concedersi un momento di gusto e relax proprio tra i profumi e i sapori autentici della tradizione napoletana offerti dalla Trattoria Pepè.

“Tra i profumi della cucina partenopea e i sapori della tradizione, abbiamo condiviso emozioni che vanno oltre il piatto”, scrive con entusiasmo lo staff del locale sui propri canali social.

L’artista, noto per il suo amore per le cose vere e sincere, ha trovato tra le mura del locale non solo buon cibo, ma anche calore umano e ospitalità autentica.

Per i gestori e tutto il team della Trattoria Pepè è stato un momento di grande orgoglio:

“È stato un orgoglio immenso sapere che la nostra passione per la vera cucina napoletana ha conquistato anche lui.”

Il post si chiude con un sentito ringraziamento al cantautore e un caloroso in bocca al lupo per il concerto:

“Grazie Liga per questa bellissima sorpresa… e in bocca al lupo per il concerto! ❤️ Arrivederci presto….”

Una serata da ricordare, quindi, per la Trattoria Pepè, dove a volte… certe notti diventano davvero speciali.