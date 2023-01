MARCIANISE. L’imprenditore non lo paga, operaio vuole farsi giustizia da solo. “Mi ha lasciato senza soldi a Natale”

L’uomo è stato fermato in via Greco ieri, sabato, dagli agenti

MARCIANISE – Denunciato per detenzione e porto abusivo di arma bianca e minacce aggravate.

Questo il finale della storia che ha visto un quarantasettenne di Marcianise, fermato dalla polizia ieri, sabato.

L’uomo si trovava in via Greco con in mano un coltello da 20 cm.

Bloccato dagli agenti di polizia, l’uomo ha spiegato che, non avendo ricevuto la somma di 500 euro da un imprenditore edile pattuita per un lavoro, voleva andare a casa dell’uomo per chiedere quanto dovuto.

Agli agenti ha spiegato anche che, a causa del mancato pagamento, non ha potuto provvedere alla sussistenza della propria famiglia durante le feste di Natale.

Questo,

però, non è servito ad evitargli la denuncia.