L’INCHIESTA. BAMBINI AUTISTICI CASERTANI. L’Asl eroga milioni di euro a cooperative che “li mettono a giocare” come all’asilo. VERGOGNA

CASERTA (g.g.) – Ogni promessa è debito e figuriamoci quando si tratta di un impegno assunto con i bambini autistici e con le loro famiglie. Alcune settimane fa abbiamo scritto un primo articolo nel quale (CLICCA QUI) abbiamo sostanzialmente affermato che l’Asl di Caserta utilizza male, anzi malissimo, i fondi copiosi, ingenti che la Regione Campania eroga per la cura di questa patologia. Perché di vera e propria patologia si tratta e dunque da affrontare prima di tutto da un angolo visuale sanitario. E questo, non sempre, anzi quasi mai, viene realizzato in diverse cooperative accreditate e ricettori di soldi pubblici. Abbiamo già scritto che rimaniamo a disposizione di Carmine Lauriello, direttore sanitario del distretto Asl di Caserta, ma soprattutto coordinatore dell’Unità Operativa Assistenza Anziani e Adi, che poi è la Uoc che incanala questa montagna di quattrini alle suddette cooperative, determinandone, in pratica, anche l’accreditamento.

Niente di personale nei confronti del medico Carmine Lauriello, che al pari del 95% delle persone di cui ci occupiamo, non conosciamo direttamente e con le quali non abbiamo mai interloquito su nessuna questione. Insomma, il signor Lauriello è, per noi di CasertaCE, un illustre sconosciuto. La sua faccia la conosciamo solo perché, in qualche circostanza, abbiamo pubblicato la fotografia. La porzione di Lauriello che c’interessa è quella riguardante le sue funzioni pubbliche pro tempore. Deve garantire l’adozione e l’erogazione dei programmi terapeutici sanitari e socio sanitari per questi bambini che, nati con un problema biologico di tipo cerebrale, fanno una grande fatica per associarsi al mondo reale, quello delle relazioni umane. Il resto non ce ne frega un tubo. Se l’Asl è stata di manica larga e si benda gli occhi davanti a delle inadempienze, davanti a delle certificazioni sui requisiti, firmate dai verificatori prescritti dalla legge e scelti dalle cooperative da un albo specifico, ma anche di fronte ai programmi terapeutici che risultano firmati ma che forse il certificatore, il valutatore non hai mai realmente firmato, noi andiamo all’attacco. Il perché e il per come è un discorso successivo. Se la manica larga serve ai politici di riferimento, nel caso di Lauriello non può che essere il consigliere regionale Gennaro Oliviero, non si scappa, ciò è solo un aggravante di una struttura di inadempienze che investe direttamente, qualora fossero accertate, la responsabilità del coordinatore pro tempore, a prescindere che si chiami Carmine Lauriello, Francesco Benvenuto o Caterina Crosta, per gli amici Crosta Tina. Ci siamo intesi? No, non ci siamo intesi. Queste cose le scriviamo per la nostra coscienza, perché ben sappiamo che l’humus culturale del nostro territorio non consente a un Lauriello considerare un articolo di giornale un frutto di atto indipendente, mosso da un’etica sociale e da un’onestà materiale e intellettuale.

Vi facciamo sconto delle citazioni normative, cioè del complesso delle leggi e di altre fonti del diritto che affrontano e regolano la delicatissima materia dell’assistenza pubblica ai bambini afflitti da sindrome autistica. Esprimiamo solo un elemento utile come presupposto: la Regione Campania, attraverso le sua Asl, sicuramente attraverso quella di Caserta, adotta il metodo Aba che, come abbiamo già scritto nel nostro articolo precedente, fu messo a punto da uno scienziato norvegese, trapiantato negli Usa, e professore universitario nella prestigiosissima e accorsatissima Ucla, che sta per University of California, Los Angeles. E già fa un po’ specie, con tutto il rispetto per la persona-Lauriello, pensare che questo benemerito della storia degno, forse, anche di un Premio Nobel, possa interagire, anche solo da un punto di vista cognitivo con un dirigente dell’Asl di Caserta. C’è Lauriello ma ce ne sono anche tanti altri. Questa interazione provoca a qualcuno un travaso di bile, a qualcun altro, cioè a noi, una risata irrefrenabile.

