L’INCONTRO – Il presidente De Luca e Coldiretti Caserta insieme per il piano Ovicolo e Zootecnico

PIEDIMONTE MATESE – Oggi, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 16:30, presso il Cotton Movie in Via Canneto a Piedimonte Matese, si terrà l’evento di presentazione del Piano Olivicolo e Zootecnico delle Aree Interne, un’iniziativa promossa dalle federazione Coldiretti della Campania e della provincia di Caserta di Piedimonte Matese, in collaborazione con istituzioni locali e accademiche.

L’evento, moderato da Umberto Comentale, Coordinatore di Aprol Campania, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico e scientifico, con l’obiettivo di discutere strategie per lo sviluppo sostenibile delle aree interne, con particolare attenzione al settore olivicolo e zootecnico.

L’iniziativa si aprirà alle ore 16:30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Piedimonte Matese, Vittorio Civitillo, e del Presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, che introdurranno i temi centrali del Piano Olivicolo e Zootecnico, sottolineando l’importanza di questo progetto per lo sviluppo delle aree interne.

A seguire, alle ore 16:40, prenderanno la parola illustri accademici per offrire il loro contributo scientifico. Antonio De Cristofaro, docente dell’Università degli Studi del Molise, porterà la sua esperienza in materia di agricoltura sostenibile, mentre Giuseppe Campanile e Teresa Del Giudice, entrambi professori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, approfondiranno rispettivamente gli aspetti legati alla zootecnia e alle politiche agroalimentari.

Alle ore 17:00 la discussione proseguirà con gli interventi di Claudio Di Vaio, esperto di olivicoltura dell’Università Federico II, e di Franco Famiani, docente dell’Università degli Studi di Perugia, che affronterà le sfide e le opportunità del settore olivicolo. A chiudere questa sessione sarà Antonio Limone, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, che parlerà di sicurezza alimentare e benessere animale.

Le conclusioni dell’evento, previste per le ore 17:30, saranno affidate a Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania, che illustrerà le prospettive future e l’impegno della Regione a sostegno di queste filiere strategiche.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti gli interessati alle tematiche dello sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari.