Lite a due passi da noto locale. Spuntano i coltelli, arrivano carabinieri e ambulanza

CAPUA – Continuano i problemi di sicurezza e vivibilità della città di Capua. L’ultimo evento Si segnala ieri sera, mercoledì, quando delle persone hanno iniziato a litigare in maniera accesa, minacciandosi con dei coltelli.

Il fatto è avvenuto nei pressi di un noto locale con sede lungo via Rivera Casilino. Al centro di questa lite un gruppo di cittadini extracomunitari allontanati dall’intervento di due pattuglie dei carabinieri.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza.

Si tratta di un caso che dà forza alle ragioni di coloro i quali criticano aspramente la gestione del flusso migratorio per questi anni ha visto tanti cittadini provenienti da Paesi extra UE, e non solo, non riescono ad integrarsi, sviluppando casi di violenza simili.