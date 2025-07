Lite tra condomini si trasforma in rissa, carabinieri sul posto

E’ accaduto ieri pomeriggio in un condominio in via Diaz

GRAZZANISE – Una violenta rissa è scoppiata ieri pomeriggio in un condominio situato lungo via Diaz, a Grazzanise, coinvolgendo almeno cinque uomini appartenenti a due diverse famiglie a seguito di una lite scaturita per futili motivi.



I cinque coinvolti sono due uomini di circa 60 anni, due di circa 30 anni e uno di quasi 40. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente sul posto per prestare le prime cure ai feriti.

Nel dettaglio, uno dei sessantenni ha riportato diverse contusioni fisiche, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’altro sessantenne, invece, ha subito un trauma toracico ed è stato trasportato all’ospedale Pineta Grande.

Per quanto riguarda i tre uomini più giovani, uno dei trentenni ha riportato diverse contusioni fisiche e ha rifiutato il ricovero. L’uomo di quasi 40 anni ha riportato un trauma cranico ma ha anch’egli rifiutato il trasporto in ospedale. Infine, il terzo, un trentenne, ha subito un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato d’urgenza al Pineta Grande.



I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le cause che hanno alla violenza