Lite tra due uomini, spunta un coltello: 20enne ferito in ospedale

CARINOLA – Una lite tra due uomini extracomunitari è sfociata in un accoltellamento nel pomeriggio di ieri, generando momenti di forte tensione. Protagonisti della vicenda un ragazzo di 20 anni e un uomo con precedenti di cura presso una clinica psichiatrica.



Per motivi ancora da chiarire, la discussione tra i due è rapidamente degenerata da un confronto verbale a uno scontro fisico. Durante l’alterco, l’uomo, che aveva con sé un coltello a serramanico, ha colpito il giovane alla gamba con un fendente.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito sul posto. Il 20enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca in codice rosso. Fortunatamente, pur essendo grave, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.



Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche le forze dell’ordine per avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.