Lite tra giovani sposini finisce nel sangue: moglie colpisce a forchettate il marito

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Sono intervenute le forze dell’ordine questa mattina a San Cipriano d’Aversa, in un’abitazione del centro città.

Sono state chiamate dai sanitari del 118, costretti ad accorrere in una casa, sitauta in una traversa di via delle Rose, in cui, al termine di una lite, ci sarebbe stata un’aggressione.

Una giovane coppia di sposi appena trentenni avrebbe provocato caos nella tranquilla stradina e la lite sarebbe finita con la donna che ha usato una forchetta per aggredire il marito, colpendolo all’orecchio.

L’uomo è finito in ospedale per controlli e sulla vicenda indagano gli inquirenti.