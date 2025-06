LIVE PROVINCIALI. ORE 21.41: i dati dello spoglio. Giallo nelle urne dei comuni di Fascia B e C. Sono sparite 14 schede. Colombiano sempre vincitore, la sua elezione non è in discussione

Il candidato di Zannini oltre il 50%, anche nei comuni di popolazione tra i 5001 e i 10mila abitanti e nei comuni fra i 3001 e i 5mila abitanti

Terminati anche gli spogli dei comuni Fascia B, quelli con abitanti tra i 3001 e i 5000 e della Fascia C, abitanti tra i 5001 e 10mila. Stavolta dobbiamo segnalare un fatto che se non incide sull’esito delle elezioni, largamente vinte da Anacleto Colombiano, ha comunque una certa importanza. Sia nell’urna contente le schede della Fascia B che in quelle contenente le schede di Fascia C ne mancano all’appello 7.

In poche parole nella Fascia C, al fronte di 313 elettori, ne risultano votanti 298, ma nell’urna sono state solo 291 schede. In un primo tempo si era pensato ad un errore di inserimento, in sede di Fascia C nell’urna contenente di Fascia B. Ma non è andata così visto che nell’urna della B mancano altre / schede all’appello.

In questo caso gli elettori erano 115, i votanti sono stati 110, mentre le schede scrutinate solo 103. Mancano dunque all’appello, in totale, 14 schede. Ovviamente nessuna valutazione su questo fatto si può fare, ma è un problema che bisognerà chiarire magari domani in prefettura.

Chiuderemo questa diretta con tutte le percentuali, fascia per fascia, e con i voti e le percentuali aggregate di un risultato chiaro ma che comunque se non si troveranno queste 14 schede non avrà i crismi dell’ufficialità.

Per quanto riguarda i risultati ecco lo schema:

Fascia B (ab. 3001/5000)

voto ponderato 47

Elettori 115

Votanti 110

Risultati definitivi.

Colombiano 56

Di Costanzo 21

Mirra 26

Bianche 0

Nulle 0

Esclusiva non si trovano 7 schede

Fascia C (ab. 5001/10.000)

voto ponderato 84

Elettori 313

Votanti 298

Risultati definitivi.

Colombiano 157

Di Costanzo 32

Mirra 102

Bianche 0

Nulle 0

Esclusiva non si trovano 7 schede

AGG:21.20: Fascia E ab. (30000/100.000)

voto ponderato 241

Elettori 100

Votanti 99

Risultato definitivo

Colombiano 47 46,06%

Di Costanzo 13 12,74%

Mirra 38 37,24%

Bianche

Nulle 1

AGG 21.00: Ecco i risultati definitivi dei comuni di Fascia A, che sarebbero quelli con meno di 3000 abitanti

Fascia A (ab. <3000)

voto ponderato 21

Elettori 435

Votanti 359

Sezione scrutinata tutta.

Colombiano 184

Di Costanzo 60

Mirra 108

Bianche 2

Nulle 5

Fascia D (10.001/30.000)

voto ponderato 90

Elettori 387

Votanti 362

A sezione scrutinata

Colombiano 217

Di Costanzo 39

Mirra 101

Bianche 2

Nulle 3