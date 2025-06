LIVE BAIA DOMIZIA. ORE 18.10. Anche i lidi hanno preso fuoco, la mappa delle fiamme tra Baia Murena e Baia Sud. Il sindaco Di Leone in mezzo al fuoco: “Distrutte decine di case”

NUOVO VIDEO E FOTO. Anche la stradina privata che serviva i bagnanti è bloccata a causa di un incidente con auto finita fuori strada

BAIA DOMIZIA – Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, è in prima linea per prestare i soccorsi ai tanti turisti e vacanzieri che occupano le case, colpite da un incendio di vastissime dimensioni come mai era successo in passato a Baia Domizia.

Dalle poche parole che siamo riusciti ad intercettare al telefono, Di Leone ha parlato chiaramente di un incendio doloso, avendo appreso la notizia dai vigili del fuoco e dalle loro prime analisi. Se questo incendio doloso sia stato appiccato da piromani, come probabile, o abbia altre matrici, questo saranno gli inquirenti, i carabinieri e tutte le forze dell’ordine accorse sul posto a stabilirlo nelle indagini.

Per il momento si lavora ancora per spegnere le fiamme. Il sindaco al riguardo ha definito un quadro problematico, facendo riferimento a diverse abitazioni bruciate completamente.

Siamo dunque in grado di fare un primo bilancio più analitico: Baia Sud e Baia Murena sono al momento completamente isolate. I bagnanti, per raggiungere le proprie abitazioni in quelle zone, erano soliti percorrere una stradina sterrata di proprietà privata, che al momento risulta inaccessibile.

Un’automobile, finendo fuori strada, ha bloccato temporaneamente il percorso. Questo significa che, in caso di emergenze, i residenti possono fare affidamento soltanto sull’elisoccorso.