RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-FOGGIA 4-0. Poker e spettacolo dei falchi, Foggia completamente annientato

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 3′ di recupero

80′ Dutu prende il posto di Brugognone, ultimo cambio di Zauri

79′ RIGORE SBAGLIATO! TASCONE SPARA ALTO SOPRA LA TRAVERSA, NON C’E’ FINE AL PEGGIO PER IL FOGGIA

78′ RIGORE PER IL FOGGIA! GATTI SCIVOLA IN MANIERA MALDESTRA E COLPISCE IL PALLONE CON LA MANO

75′ Altri cambi per i falchi: Frison e Capasso prendono il posto di Collodel e Kallon

73′ Ammonito Ciano

72′ Egharevba prova ad arare la fascia sinistra, poi si fa prendere dalla foga e la sua conclusione è da dimenticare

70′ Cambia anche Zauri: Marzupio e Mazzocco per Pazienza ed Emmausso

68′ Esce Damian nei falchi, dentro Gatti

66′ GOL CASERTANA! BUNINO RICEVE LA SFERA DA VENTICINQUE METRI, GUARDA LA PORTA E SFERRA IL DESTRO ALLE SPALLE DI DE LUCIA

64 ‘ BUNINO! PALLA CHE RIMANE A CENTRO AREA, IL 9 ROSSOBLU’ PROVA LA GIRATA CHE VIENE RESPINTA DAL PALO. I FALCHETTI AD UN PASSO DAL POKER

64′ Doppio cambio per Iori: Vano e Proia cedono il posto a Ciano e Bianchi

55′ Destro a giro di Egharevba che prova a ricopiare il primo gol, stavolta De Lucia intuisce e blocca

52′ GOL CASERTANA! TRAVERSONE DI KALLON, VANO DA POSIZIONE DEFILATA INSACCA CON IL PIATTONE DOPO AVER BACIATO IL PALO

49′ PALO DEL FOGGIA! DUTU BACIA IL PALO CON IL PALLONE CHE RIMANE LI’, POI GALA FALLISCE AD ANTICIPARE LA DIFESA ROSSOBLU’

45′ Doppio cambio per il Foggia: dentro Gala e Orlando per Da Riva e Tuoho

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

45′ Ammoniti Proia e Emmausso

44′ GOL CASERTANA! CROSS CHE ATTRAVERSA TUTTA L’AREA, EGHAREVBA DI TESTA VA VERSO LA PORTA, PROIA ASSCIURA IL GOL SPINGENDO OLTRE LA LINEA. RADDOPPIO CASERTANA

42′ Ammonito Vano

41′ EGHAREVBA! ALTRA VOLATA DEL 23, STAVOLTA RESPINGE DE LUCIA

40′ TASCONE! DESTRO DA DISTANZA SIDERALE ALTO SOPRA LA TRAVERSA

37′ Destro a giro di Damian, intuisce subito De Lucia per la presa comoda

34′ Si rallenta il gioco di entrambe le squadre, pochi sviluppi dopo il gol che è valso il vantaggio ai falchi

22′ Damian trova bene Vano a centro area, inconcludente lo stacco del 91

19′ GOL CASERTANA! EGHAREVBA FA TUTTO DA SOLO, SALTA SILVESTRO SULLA FASCIA SINISTRA, ENTRA IN AREA E POI BATTE DE LUCIA SUL SECONDO PALO

17′ Buona azione per la Casertana, Fabbri pennella per la girata di Bunino. Il 9 nel traffico fatica a trovare la porta

13′ Piazzato del Foggia, pallone che termina preciso da Silvestro che si coordina per il colpo di testa. Zanellati raccoglie comodamente

8′ ZANELLATI! IMBUCATA PERFETTA DI TASCONE PER EMMAUSSO, TROPPO LENTO PER L’USCITA PERFETTA DEL 22 ROSSOBLU’

4′ PROIA! PALLA IN MEZZO DI KALLON CHE PESCA IL 27 TUTTO SOLO SUL SECONDO PALO. INCORNATA ALTA SOPRA LA TRAVERSA, PRIMO SQUILLO DEI FALCHI

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-5-2): Zanellati; Fabbri, Bacchetti, Gatti; Kallon, Collodel, Damian, Proia, Egharevba; Vano, Bunino. All. Iori

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Pazienza, Parodi, Dutu; Tascone, Da Riva, Felicioli; Emmausso, Tuoho, Zunno. All. Zauri

La Casertana torna in campo per il match contro il Foggia, scontro importante per Iori e i suoi uomini nella corsa verso la salvezza. Momento non del tutto roseo per gli uomini di Zauri che sprofondano in maniera sempre più pericolosa verso il basso, complici gli infortuni che hanno colpito i satanelli in attacco.

Alfonso Centore