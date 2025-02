LIVE. CATANIA-CASERTANA 1-1. Carretta sciupa la chance di vittoria, occhio all’arrembaggio finale. SEGUI LA DIRETTA

86′ Pavanel sceglie Proia: il 27 prende il posto di Damian

86′ Calcio di punizione di Carretta battuto in mezzo, smanaccia Dini per allontanare

81′ Ultimi cambi per i biancoscudati: dentro Luperini e Gega per De Rose e Allegretto

77′ Destro di Inglese in controbalzo da posizione impossibile, fa tremare Zanellati sfiorando l’incrocio dei pali, ma non trova lo specchio

74′ Finisce la partita di Egharevba, al suo posto di Bakayoko

72′ Buona azione della Casertana con Eghrevba che allarga benissimo per Carretta, poi imbucata per Llano che tenta un tiro-cross molto pericoloso. Pallone in corner

70′ CARRETTA! ERRORE DI IERANI E IL NUMERO 7 RECUPERA PALLA, POTEVA SFRUTTARE UN TRE CONTRO UNO MA DECIDE DI FARE TUTTO DA SOLO PERDENDO IL TEMPO GIUSTO E SCIUPANDO L’OCCASIONE DI VITTORIA PERFETTA PER I FALCHI

66′ Anche Napoli pesca dalla panchina: Corallo e Frisenna per De Paoli e Jimenez

65′ Altra sostituzione per Pavanel: Vano lascia il comando dell’attacco a Bunino

63′ Ammoniti Di Tacchio e Vano per uno scontro di gioco

61′ Cambio per il Catania: Raimo prende il posto di Celli

61′ Conclusione di De Rose sopra la traversa

55′ Tiro dalla distanza Deli, si distende Dini per raccogliere la sfera

50′ GOL CASERTANA! CARRETTA TRASFORMA INSACCANDO NELL’ANGOLINO BASSO A SINISTRA. RIMANE FERMO TRA I PALI DINI

49′ RIGORE CASERTANA! PRIMA VANO VA ALL’UNO CONTRO UNO CON DINI FALLENDO, SULLA RESPINTA SI AVVENTA LLANO CHE VIENE STESO DA ALLEGRETTO. ORSINI INDICA IL DISCHETTO

45′ Subito cambi per Pavanel: dentro Deli e Carretta per Falasca e Kallon

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

43′ Ammonito Guglielmotti

33′ GOL CATANIA! INGLESE FINALIZZA DAGLI UNDICI METRI CON UNA PRECISIONE CHIRURGICA, PALLONE SOTTO L’INCROCIO E VANTAGGIO PER I PADRONI DI CASA

32′ CALCIO DI RIGORE PER IL CATANIA! PRIMA GUGLIELMOTTI SI FA TUTTA LA FASCIA, SULLA RESPINTA DI HEINZ PECCA FALASCA NELLA DIFESA DEL PALLONE E TOCCA LA SFERA CON IL BRACCIO SINSTRO

24′ Egharevba serve Collodel che si alza il pallone e scarica un missile verso la porta di Dini. Il portiere del Catania pasticcia sulla respinta ma si fa perdonare con una buona uscita successivamente

15′ Inglese prova ad andare in porta con un tiro al volo da distanza siderale. Pallone che si spegne sul fondo

11′ Incursione sulla fascia destra di Guglielmotti, che va al cross,. Bravo Zanellati ad uscire con i tempi giusti e ad allontanare.

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Del Fabbro, Allegretto; Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Allegretti; Jimenez; Inglese, De Paoli. All. Napoli

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti, Falasca; Llano, Collodel, Damian; Egharvba, Vano, Kallon. All. Pavanel

La Casertana approda al Massimino per cercare di scavalcare il Latina e portarsi in una situazione più comoda in classifica. Gara che si prospetta ostica per i falchi, complice l’assenza dei tifosi a sostengo degli uomini di Pavanel.

