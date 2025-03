RILEGGI IL LIVE. CAVESE-CASERTANA 1-0. Vitale decide il derby con una gran rete, i falchi ancora costretti alla zona palyout

FINE SECONDO TEMPO

90’+6 VERDE! DAL LIMITE IL GIOCATORE DELLA CAVESE STOPPA CON IL PETTO E COLPISCE CON IL DESTRO. PALLA DI UN BRICIOLO FUORI

90’+3 Kallon in porta da casa sua, raccoglie Boffelli

90’+2 Fuori Vitale, dentro Fornito, ultima mossa per Maiuri

90′ Annunciati 5′ di recupero

89′ Ammonito Proia per proteste dopo un contatto dubbio in area di rigore

84′ ANCORA ZANELLATI! EVANGELISTI INCORNA, RESPINGE L’ESTREMO DIFENSORE ROSSOBLU’

83′ CHIRICO’! PUNIZIONE DELL’EX CATANIA PERFETTA SU CUI COMPIE UN MIRACOLO ZANELLATI A TOGLIERLA DALL’INCROCIO

82′ Ammonito Evangelisti che trattiene Fabbri impedendogli di partire in contropiede

80′ Brutta entrata di Fabbri su Vitale, giallo per il 3 di Pavanel

78′ Ultimo cambio per i falchi: Kallon è la mossa disperata dei rossoblù, fuori Gatti

75′ Falasca è chiamato in causa, gli fa spazio Collodel

74′ VANO! FABBRI CROSSA IN AREA, PRECISAMENTE PER LA TESTA DEL BOMBER ROSSOBLU’ UN PO’ SBILANCIATO. PALLA ALTA SOPRA LA TRAVERSA IN UN’OPPORTUNITA’ PREZIOSA PER LA CASERTANA

72′ Doppio cambio nella Cavese: Fella e Sorrentino lasciano spazio a Chiricò e Verde

70′ Primo tiro del secondo tempo e arriva da Kontek, che sullo scarico di fabbri lascia partire il destro dai venti metri, trovando solo il fondo

65′ Sostituzione in arrivo anche per Maiuri: Konate prende il posto di Marchsiano

62′ Triplo cambio per la Casertana: dentro Bakayoko, Bianchi e Fabbri per Carretta, Damian e Paglino

57′ Gioco che non trova continuità, continui scambi a centrocampo e molto gioco aereo

55′ Ammonito Maiuri per proteste

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 A frazione finita viene espulso Pavanel per proteste contro il giudice di gara e Maiuri

45′ Annunciati 2′ di recupero

45′ Conclusione di Damian su una second palla importante, coordinazione rivedibile e palla alle stelle

42′ Altro errore di Bacchetti, Fella approfitta della palla versa per scaricare verso Zanellati, dove il portiere rossoblù è vigile nella presa

38′ Cross di Paglino, confusione in area su cui spunta Boffelli in presa sicura

35′ Palla dentro di Vitale, Sorrentino era praticamente in porta ma manca lo stop che lo avrebbe portato a tu per tu con Zanellati

33′ Carretta va a terra in area su un presunto contatto con Marchisano, per l’arbitro non c’è fallo, ma giallo al calciatore della Casertana per simulazione

30′ Girata in area di Bunino, tiro debole che Boffelli raccoglie

29′ Palla in mezzo meravigliosa di Vitale proveniente della fascia destra, Vitale non ci arriva per un soffio a completare il tap in

25′ OCCASIONE CASERTANA! CARETTA MOLTO BRAO AD INSISTERE SULLA LINE DELL’OUT, RIENTRANDO APPOGGIA BENE PER PAGLINO CHE COLPISCE IN MALO MODO IL PALLONE DIVORANDOSI L’OCCASIONE PER IL PARI

21′ GOL CAVESE! VITALE FA TUTTO SOLO: BREAK A CENTROCAMPO E DAI TRENTA METRI SCARICA IL DESTRO NELL’ANGOLINO BASSO SU CUI ZANELLATI NON PUO’ NULLA

20′ Cross dalle retrovie di Pezzella, Zanellati raccoglie comodamente

19′ Lancio in profondità per Fella, Zanellati esce con i tempi giusti per controllare l’uno contro uno del giocatore di Maiuri

14′ Scambio in attacco tra Bunino e Collodel, il 9 in ricezione prova a mettere un pallone nei pressi dello specchio, senza trovare la direzione sperata, complice una deviazione della difesa avversaria

11′ Vano in transizione la tocca dietro per Bunino, spietato nella conclusione verso la porta che termina però alta

4′ Bacchetti pasticcia aspettando troppo in fase di impostazione, Sorrentino non esita a mettergli pressione e strappandogli il pallone ma commettendo fallo

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Peretti, Saio; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino. All. Maiuri.

CASERTANA (4-3-1-2): Zanellati; Paglino, Kontek, Bacchetti, Gatti; Damian, Collodel, Proia; Carretta; Vano, Bunino. All. Pavanel.

La Casertana torna in campo nel derby di Cava de’ Tirreni in cerca di punti fondamentali per la lotta play out. La Cavese è un diretto avversario dei falchi nella corsa alla salvezza e una vittoria porterebbe i rossoblù a solo due lunghezze dalla squadra di Maiuri, ponendoli a pari punti con il Latina.

Alfonso Centore