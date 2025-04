LIVE. GIUGLIANO-CASERTANA 1-1. Si rallenta la partita, arrivano i primi cambi per entrambi gli allenatori . SEGUI LA DIRETTA

65′ Cambi nel Giugliano: fuori Padula e Njambé che lasciano spazio a Nepi e Masala

59′ Ammonito De Rosa per fallo in attacco su Bacchetti

58′ Primo cambio per Iori: Damian prende il posto di Vano

47′ Ammonito Bacchetti

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

39′ Dopo la lunga azione corale della Casertana, Egharevba prova a fare da sé dribblando due avversari e scaricando verso la porta, dove trova la respinta della difesa del Giugliano

33′ Altra girata di Padula, anche stavolta non fa male al portiere dei falchi

29′ Altra buona costruzione di Njambé che sullo scarico di Balde non riesce a piazzare il mancino nella porta di Zanellati

28′ RIGORE SEGNATO! NJAMBE’ SPIAZZA ZANELLATI, AGGUANTANDO IL PAREGGIO PER IL GIUGLIANO

27′ RIGORE GIUGLIANO! NJAMBE’ SI SMARCA PER LA CONCLUSIONE, IL TIRO FUORI BERSAGLIO CENTRA IL BRACCIO SINSITRA DI BACCHETTI. IL GIUDICE DI GARA NN HA DUBBI AD INDICARE IL DISCHETTO

23′ Egharevba ci prova a giro, niente da fare per l’esterno della Casertana

19′ Njambé da centro area prova a trasformare, impatto rivedibile dell’atleta di Bertotto, con la sfera che termina di poco a lato della porta di Zanellati lasciando un brivido ai falchi

18′ Girata di Padula, pallone alto sopra la traversa

14′ Ammonito Vano per una sbracciata su Caldore

13′ ZANELLATI! DE ROSA DA PIAZZATO AVEVA INDOVINATO L’ANGOLINO SOTTO L’INCROCIO, VOLA IL POERTIERE DELLA CASERTANA AD ASSICURARSI IL VANTAGGIO DA POCO OTTENUTO

11′ GOL CASERTANA! RIMESSA LATERALE DA QUARTERBACK DI HEINZ CHE PESCA BUNINO IN AREA, POI IL 9 ROSSOBLU’ FA UN’ACROBAZIA DA CINETECA FULMINANDO RUSSO IN ROVESCIATA

6′ Padula fa da sponda per Balde, la punta del Giugliano lascia partire il sinistro senza dare problemi alla presa di Zanellati

3′ Palla in avanti per Vano, l’attaccante controlla e guarda la porta. Caldore diventa cruciale per la deviazione che nega il gol al 91

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

GIUGLIANO (4-2-3-1): Russo; Valdesi, Caldore, Minelli, La Vardera; Celeghin, De Rosa; Njambè, Baldè, D’Agostino; Padula. All. Bertotto

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Collodel, Proia; Kallon, Bunino, Egharevba; Vano. All. Iori

La Casertana torna in campo dopo la grande prestazione contro il Foggia dello scorso sabato. Derby acceso contro il Giugliano, con la possibilità per gli uomini di Iori di staccare a +9 il Messina, in caso di vittoria, e di agganciare il Latina per portarsi fuori dal pericolo play out.

Alfonso Centore