LIVE. GUARDA IL VIDEO. Grosso incendio distrugge un’abitazione in centro

CARINARO – È di questi minuti la notizia di un incendio che ha colpito un’abitazione a Carinaro. Il rogo si è sviluppato in una casa che affaccia sulla via Provinciale Carinaro Teverola, in passato conosciuta come via Sant’Eufemia.

Si tratta di una residenza che ha un secondo ingresso sul corso principale, via Campo. Al momento non è noto il motivo del rogo che sta devastando questa abitazione. Si è in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.