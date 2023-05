ORA 21.10. LIVE. MARCIANISE ALLE ELEZIONI. Manco Hitchcock avrebbe fatto meglio: da Angelo Golino dicono che sono avanti di 43 voti, da Trombetta danno per certo un sorpasso chiaro con le ultime sezioni da contare. Polemiche e ricorsi in vista

MARCIANISE – ORE 21.00 – Continua, incessante, il balletto delle cifre. Dal comitato di Angelo Golino, calcolano un lievissimo vantaggio per lui, nell’ordine di 43 voti. Per Angelo Golino 10.655, mentre Antonio Trombetta si attesterebbe a 10.612.

Per quanto riguarda, invece, il quartier generale di Trombetta, ci sono due “correnti di pensiera”. La prima segnala 18 voti di svantaggio a favore del competitor Golino, ma, così si dice, con alcuni sezioni che in questi minuti stanno concludendo lo spoglio, ancora da “caricare” e che sarebbero favorevoli a Trombetta, decretando dunque l’ennesimo sorpasso di questo estenuante scrutinio.

La seconda “corrente” parla addirittura di ben 230 voti in più a favore di Golino. Un dato che sembra un’inezia dinanzi ai 22.944, ma che, in considerazione di come è andato lo spoglio, rappresenterebbero un margine ragguardevole.

Comunque, meglio aspettare fino all’ultima scheda, con l’avvertenza di uno scarto di questo genere provocherà code polemiche, riconteggi e ricorsi e altro ancora.

MARCIANISE – ORE 20.30 – Stasera, a Marcianise, bisogna andare con le molle, anzi stramolle.

Se ti rapporti al comitato del sindaco di Angelo Golino, assimili un dato che favorisce di poco il candidato dei moderati e del centrosinistra. L’ultimo dato segna circa 44 voti di differenza, 10506 a 10462.

Se, al contrario, ti rivolgi al comitato di Trombetta, la situazione si ribalta, con quest’ultimo che sopravanza Golino di 150 voti quasi, esattamente 148. Il dato porta Trombetta a 10488 contro i 10349 dell’imprenditore.

Facendo la somma, aggiungendo anche schede bianche e nulle (che nel conteggio non sono valide), arriviamo a 21 mila voti scrutinate, su un totale di 22944 schede. Quindi, al momento, ne mancherebbero meno di 2 mila.

MARCIANISE – ORE 20.10 – Quando succedono cose come questa e cioè che l’equilibrio tutto sommato pronosticato alla vigilia è divenuto totale, al punto che con una manciata di schede ancora da scrutinare, Antonio Trombetta è dato in vantaggio di 6 voti sul suo competitor Angelo Golino, si rischia di dare un risultato che, con il controllo dei Registri degli Scrutatori, potrebbe essere ribaltato.

Addirittura potrebbe esserlo anche con l’analisi dei verbali di chiusura dei seggi, a firma dei presidenti e dei componenti degli stessi.

La verità è che al momento, a 5 ore dall’inizio dello spoglio, Trombetta e Golino sono pari, esattamente pari.

Speravamo per noi una serata meno faticosa.

MARCIANISE – ORE 19.40 – Cambio della guardia tra Antonio Trombetta e Angelo Golino, con quest’ultimo che ora passa in testa: 9208 per Golino a 9025 per Trombetta.

Un sorpasso che è stato annunciato già diverse volte nel pomeriggio, nonostante i numeri raccontassero situazioni diverse. Ma adesso, invece, lo switch nel comando di questa sfida è avvenuto.

Al 80% di schede scrutinate, con il 51% dei voti Golino al momento sarebbe sindaco.

AGG. 18.15 MARCIANISE – Probabilmente, quello tra Antonio Trombetta e Angelo Golino sarà un testa a testa destinato a trascinarsi quasi fino alle fine di questo spoglio. Ci sono dati ufficiosi e dati ancora più ufficiosi che, ad esempio, su 12mila schede cioè molto di più del 52%, darebbero Trombetta in vantaggio di un’inezia, come meno di 50 voti di vantaggio sul suo competitor, sempre rimanendo sull’ufficioso più attendibile, i dati immagazzinati e classificati fino ad ora, riguardano la metà della 12mila schede di cui prima.

Dunque, queste seimila scrutinate danno Antonio Trombetta a 3284 voti e Angelo Golino a 3129, ovvero 6413 schede in tutto, con Trombetta, dunque, al 51.20%, Angelo Golino al 48.80%.

MARCIANISE – ORE 17.40 – La conferma di quanto è successo finora. Trombetta continua a tenere un distacco minimo ma non scalfito rispetto al candidato sindaco Golino.

Antonio Trombetta ha avuto la preferenza di 2370 marcianisani, contro i 2095 del candidato dei moderati e del centro sinistra.

Al 20% di schede scrutinate, con il 53% dei voti Trombetta al momento sarebbe sindaco. Mancano ancora 4/5 delle schede, dire che tutto aperto è quantomeno riduttivo.

MARCIANISE – ORE 16.49 – Siamo quasi a 4 mila schede scrutinate e Angelo Golino si trova in svantaggio di 200 voti dal competitor per la carica di sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta.

Al momento, infatti, il candidato del centrodestra ha ricevuto 1644 preferenze, rispetto alle 1440 di Golino.

Siamo quindi al 13% di schede scrutinate (3085) e le percentuali danno Trombetta al 53,3% e Golino al 47,7.

MARCIANISE – ORE 16.15 – I pronostici raccontavano di un testa a testa e al momento, con 3 mila schede scrutinate su oltre 22, quindi con una percentuale superiore al 10%, non possiamo prevedere chi tra Angelo Golino e Antonio Trombetta sarà sindaco di Marcianise.

Al momento, il dato aggregato che, con un spoglio, anche per effetto dei due soli candidati alla carica di sindaco, procede anche velocemente, assegna a Trombetta 1525 voti e a Golino 1475. Se non siamo al pareggio, poco ci manca.

Dunque, il 50,8% per Trombetta e il 49,2% per Golino. Tra le altre cose, poi, a complicare le previsioni, c’è il fatto che con una situazione di tale equilibrio, l’ipotesi di un candidato sindaco che vada a a vincere con il suo competitor, ma che dovrà avere a che fare con una maggioranza di senso contrario, diventa significativamente probabile.

MARCIANISE – ORE 15.45 – Sono due mila schede, qualcosa vicina al 10% del totale, è Antonio Trombetta si posiziona in vantaggio di 6 punti percentuali su Angelo Golino: 53% al 47%. Dopo il primo vantaggio di Golino, è avvenuto il sorpasso. Ma chiaramente è davvero presto per segnalare un andamento. Sorpassi e contro sorpassi saranno al centro di questa giornata.

MARCIANISE – ORE 15.00 – Si sono chiusi pochi minuti fa i seggi per le elezioni comunali per il consiglio e la carica di sindaco in quel di Marcianise, uno dei tredici comuni casertani coinvolti.

La sfida, come si sa, è quella delle più classica, centro sinistra contro centrodestra, Angelo Golino contro Antonio Trombetta.

LE LISTE

Candidato sindaco: Angelo Golino

Liste

PD: Alberto Abbate, Pasqualina Armanno, Giuseppe Bucci, Concetta Bucciero, Palma D’Anna, Maria Carmela Di Lernia, Angelo Ebrico, Giuliana Farinaro, Paola Foglia, Lorenzo Gaglione, Anna Gravino, Raffaele Guerriero, Giulio Liberato, Stefania Teresa Maietta, Antonio Marchesiello, Giuseppe Moretta, Maria Moretta, Michelina Musone, Anna Mutillo, Benny Piccolo, Ilaria Rogato, Costanza Massaro, Francesco Tartaglione, Antonella Verdone

Civica & Libera: Flavio Amatuzzi, Annabella Amoresano, Felice Amoroso, Angelo Cecere, Arianna Cecere, Adele Colella, Augusto D’Ambrosio, Clara De Chiara, Michele Di Monaco, Teresa Frattolillo (detta Telia), Gabriella Giuggioli, Francesco Lampitelli, Saverio Maietta, Pasquale Marino, Marco Mozzillo, Emilia Munno, Pasqualino Musone, Giulia Palmieri, Guido Pappalardo, Filippo Piccolo, Salvatore Raucci, Angelo Smeragliuolo, Emanuele Tartaglione.

Sinistra e Cambiamento: Clemente Antonio Amodio, Gaetana Cice, Salvatore Colella, Iole Giuliano, Eugenio Di Carluccio, Rosa Francescone, Francesco Golino, Teresa Iodice, Claudio Lasco, Raffaele Musone, Maria Assunta Pascarella, Luisa Pianese, Angela Raucci, Giovanni Salzillo, Giuseppe Causi, Michelangela Topa, Nicola Dell’Uva, Antonia Vollero, Angelo Elia, Rossella Bonafede, Annalisa Valentino, Giovanna Parolise, Ignazio Cirillo, Giovanni Piccolo.

Riformisti e Democratici: Michele Bucciero, Stefania Consiglio, Caterina Coscia, Giuseppe Esposito, Michele Farina, Filippo Grillo, Donato Iuliano, Francesco Minadeo, Antonio Mingione, Maria Musone, Rosa Patricelli, Sandro Perrone, Francesco Petruolo, Gaetano Petruolo, Giuseppe Russo, Giuseppina Russo, Federica Sabatasso, Cristina Russo, Sabato Smimma, Giovanna Minichino, Gabriele Tartaglione, Francesco Tartaglione, Giuseppe Tartaglione, Antonio Topa

Terra di Idee: Sebastiano Barra, Angelica Carolla, Michelangelo Cice, Giacinto Colella, Rosa D’Aria, Giuseppe De Lucia, Antonio Di Maio, Ivan Frigerio, Giovanni Gaglione, Agostino Grillo, Serena Laurenza, Luigia Lauritano, Laura Leoncini, Tiziana Mercantile, Serena Morrone, Antonietta Paolella, Daniela Pascucci, Emanuele Quinciguerra, Flora Raucci, Angelo Santacroce, Imma Saraino, Alessandro Tartaglione, Ilaria Tartaglione, Tommaso Valentino

Vivila: Angelo Gifuni, Della Medaglia, Raffaele Delle Curti, Pupetta Golino, Alessandro Tartaglione, Rosita Damiani, Vanessa Bizzarro, Andrea Musone, Carolina Guerrazzi, Pasquale De Lucia, Tarallo, Antonella Pisani, Francesco Iuliano, Vallosco, Maria Amoriello, Anna Petito, Rosita Farina, Teresa Gallo, Davide Guerriero, Domenico Moretta, Alessandro Raucci, Vincenzo Nicolao, Cinzia Di Sivo, Angela Padricelli

Movimento 5 Stelle: Francesco Alberico, Concetta Albano, Daniele Bellopede, Ruggero Celiento, Rosalba Cibelli, Giustina Colella, Anna De Vivo, Salvatore Di Sivo, Claudio Formicola, Giuseppe Golino, Maria Golino, Fatima Kanissi, Giuseppe Mangiacapra, Giovanni Merola, Jessica Palmieri, Giuseppe Pepe, Rosa Salzillo, Imma Scaldarella, Pier Angelo Tartaglione, Giuseppe Zibideo, Gaetana Zuna, Mariangela Santonastaso, Agostino Alberico, Vanessa Mandarino.

Moderati/Azione: Emanuele Amendola, Annamaria Audino, Margherita Carusone, Antonio De Cicco, Antonio Del Buono, Biagio Di Bernardo, Raffaele Iodice, Gennarino Merola, Francesca Mezzacapo, Carmen Minadeo, Alessio Musica, Domenico Oliva, Carmen Veronica Paolella, Maria Rosaria Piccirillo, Ferdinando Pulcrano, Nicola Russo, Francesco Sapio, Margaret Sarno, Concetta Tartaglione, Giovanni Tartaglione, Marco Varletta

Cittadini in Movimento: Annamaria Bellopede, Antonietta Brillante, Maria Bucciero, Elisa Anna Grazia Ciontoli, Antimo Colella, Vincenzo Colella detto Angelo, Antonio Cristiano, Paolo Di Grazia, Anna Diodato, Tommaso Famoso, Concetta Golino, Mariano Iovinella, Iuhasz Emoke Ancuta, Maria Mandarino, Francesco Mennella, Maria Montesano, Pompeo Oliver, Mario Rea, Simmaco Salzillo, Francesca Tortora, Giovanni Varletta.

Più Europa: Giuseppe Aiezza, Sergio Blanco, Luigi Bucciero, Anna Cesarano, Maria Ciano, Michele Della Medaglia, Paola Faccenda, Salvatore Ferraro, Sergio Gafara, Raffaele Gionti, Gaetano Madonna, Vincenzo Mangiacapre, Vincenzo Migliaccio, Roberta Monaco, Rosalia Consiglia Moretta, Nadia Lucia Ovidio, Giovanni Pratillo, Salvatore Ruocchio, Luisa Santonicola, Angelo Tartaglione, Maria Rosaria Tartaglione detta Rosy, Antonietta Tessitore, Ana Maria Tipau, Loredana Ionela Ursu

Candidato sindaco: Antonio Trombetta

Liste

Fratelli di Marcianise: Luigi Alberico, Elisabetta Amodio, Nicola Balbo, Marianna Belardo, Alessandro Bocciero, Teresa Della Medaglia, Claudia Della Rossa, Rosa Di Cesare, Antonio Di Giovanni, Giuseppe Farina, Michele Alfonso Ferraro, Filomena Festa, Marzia Lasco, Sabrina Lasco, Antonio Laurenza, Domenico Moriello, Teresa Musone, Giuseppe Nicolò, Caterina Ordano, Salvatore Scialla, Antonio Smeragliuolo, Vincenzo Tarabuso, Giovanni Battista Tartaglione, Clara Zaccariello

Per Marcianise: Anna Arecchia, Tommaso Acconcia, Domenico Amarando, Filomena Braccio, Luciano Buonanno, Rosalba Carrino, Giandomenico Colella, Ester Del Bene, Maria Concetta Della Ratta, Matilde Di Fuccia, Stefano Farro, Gianluca Fecondo, Pasquale Grimaldi, Giovanni Lasco, Angelo Letizia, Anna Palma, Federica Porzio, Alessia Postiglione, Angelo Ricciardi, Giuseppe Rivellini, Gaetano Valente, Ilaria Valentino, Agnese Vetrella, Antimo Zarrillo

Polo per Marcianise: Saverio Aversano, Ernesto Bellopede, Giovanna Cirillo, Lorenzo Della Gatta, Benedetto Ferone, Antonio Golino, Giovanna Iadicicco, Silvano Marino, Alessandra Morena Musone, Nataly Palma, Antonella Pasubio, Paolo Piccolo, Simone Puglisi, Giuseppe Tartaglione, Angelo Trombetta, Alberto Scialla, Sabrina Viti, Ines Wilhelm, Pasquale Bizzarro, Giovanni Pisani, Raffaele Russo, Anna Guerriero.

Marcianise al Centro: Salzillo Pasquale, Celestino Giacomo, D’Addio Isabella, De Martino Raffaele, Di Sivo Deborah, Di Virgilio Giuseppina detta Giusy, Errico Antonietta, Faenza Pasquale, Laurenza Carmela, Letizia Vincenzo detto Enzo, Migliaccio Michele, Piccolo Martina, Ruocco Maria Consiglia, Siciliano Michela, Tartaglione Francesca, Tartaglione Giuseppe, Tartaglione Luca, Iodice Maria Luigia, Rondello Antimo Salzillo Annamaria