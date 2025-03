RILEGGI IL LIVE. MONOPOLI-CASERTANA 1-0. I falchi cadono dopo la ribattuta di Pellegrini sul rigore sbagliato, nel frattempo il Messina si avvicina

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 4′ di recupero

90’+1 GOL MONOPOLI! ZANELLATI INTUISCE IL RIGORE MA SULLA RESPINTA PELLEGRINI DEVE SOLO SPINGERE IN PORTA

90′ RIGORE MONOPOLI! FABBRI IN AREA DI RIGORE STENDE VALENTI MENTRE IL GIOCATORE BIANCOVERDE SI AVVENTAVA SU UNA SECONDA PALLA

87′ Pellegrini punta Frison nell’uno contro uno, difesa esemplare del centrale rossoblù a bloccare la pericolosa avanzata del Monopoli

85′ Espulso un componente della panchina rossoblù in seguito probabilmente ad un comportamento antisportivo

83′ Ammonito Miceli per l’intervento in ritardo su Collodel

80′ Tanti cambi nelle due squadre: Colombo inserisce Pellegrini e Calvano per Grandolfo e Falzerano. Iori sceglie di tirar fuori Heinz, Egharevba e Vano per favorire l’ingresso di Frison, Damian e Ciano

72′ Tentativo di Grandolfo verso la porta, scarsi risultati per il 9 biancoverde con il pallone che termina abbondantemente lontano dalla porta di Zanellati

71′ Cambia Iori: Paglino dentro per Kallon

65′ Corner di Carretta sul secondo palo, Heinz prova a indirizzarla verso lo specchio trovando solo il fondo

62′ Cambi in entrambe le formazioni: nel Monopoli Yeboah prende il posto di Bruschi, tra i falchi Bunino lascia spazio a Carretta

57′ Cross di Battocchio, girata di Grandolfo che non trova la porta

54′ Corner della Casertana, Gatti ci prova da fuori impattando la sfera in maniera non impeccabile. Bunino non riesce a correggere la traiettoria, complice il disturbo di Falzerano

52′ ZANELLATI! GRECO CROSSA PER FALZERANO, BUON AGGANCIO E POI DESTRO RAVVICNATO, RIFLESSO FELINO DEL PORTIERE DELLA CASERTANA A BLOCCARE

45′ Battocchio prende il posto di De Riso

SECONDO TEMPO INZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 4′ di recupero

40′ ZANELLATI! GRAN RIFLESSO DEL PORTIERE ROSSOBLU’ CON LA PALLA CHE RIMANE IN AREA DOPO IL CORNER E L’ESTREMO DIFENSORE CON IL 22 DEVE RICORRERE AL GUIZZO PER ALLONTANARE LA SFERA IN CORNER

39′ Cross di Greco, Kontek costretto a concedere il calcio d’angolo

35′ Prova a fare tutto Scipioni, ne dribbla due con l’aiuto dei rimpalli poi prova a sferrare il mancino che termina di pochi centimetri sul fondo

29′ Entra Scipioni al posto dell’infortunato Bulevardi

28′ Si accascia di nuovo a terra Bulevardi, si sospetta il cambio forzato nel Monopoli

25′ Entrata scomposta di Bulevardi ai danni di Gatti, ammonito il 10 biancoverde

22′ Occasione per i falchi: cross in mezzo per lo stacco di Egharevba, sulla respinta Proia si coordina per andare a rimbalzo. Pallone alle stelle

20′ GRANDOLFO! VITIRETTI GLI PENNELLA UN CROSS PERFETTO, IL 9 DEL MONOPOLI GIRA DI TESTA IN MANIERA ESEMPLARE ANDANDO VICINISSIMO AL GOL DEL VANTAGGIO

14′ Palla in mezzo di Falzerano dopo l’azione in solitaria, Kontek allontana in maniera convincente

12′ Vano fa da torre in attacco e protegge bene palla per lo scarico verso Egharevba. Destro dell’ex Renate che non fa male a Vitale

6′ Ammonito Heinz che interviene in maniera sconsiderata su Greco. Ha rischiato tanto il terzino rossoblù

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Miranda, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Bulevardi, Greco; Grandolfo, Bruschi. All. Colombo

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti, Fabbri; Collodel, Proia; Egharevba, Bunino, Kallon; Vano. All. Iori

La Casertana approda a Monopoli, nella provincia di Bari, dove spera di cogliere punti importanti per mettere in cassaforte la salvezza. Il Messina, diretto avversario, affronta il Giugliano in contemporanea, perciò pressione psicologica massima per i falchi chiamati alla prestazione.

Alfonso Centore