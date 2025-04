RILEGGI IL LIVE. POTENZA-CASERTANA 2-1. Rosafio purga i falchetti, ora i rossoblù sono costretti a fare miracoli nelle ultime due

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ CATURANO! SIATOUNIS PESCA IN AREA IL 9 DEL POTENZA CHE, ALLE PRESE CON I CRAMPI, FALLISCE IL TIRO IN PORTA

88′ Ammonito Capasso

87′ Altro cross di Capasso, prova a coordinarsi Ciano per il mancino al volo, con scarsi risultati

83′ ALTRA OCCASIONE CASERTANA! CAPASSO SI RENDE PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO PER GLI OCCHI SULLA FASCIA DESTRA, POI LA METTE IN MEZZO E DOPO UNA SERIE DI RIMPALLI FABBRI SCARICA VERSO LA PORTA, TROVANDO SOLO UNA DEVIAZIONE A PORTARE LA SFERA SUL FONDO

82′ Ultimo cambio anche nel Potenza: Schimmenti lascia spazio a Milesi

81′ Tiro da distanza siderale di Ciano, facilmente blocca Alastra

79′ Ammonito Novella

79′ Ultimo cambio nella Casertana: Gatti entra in campo al posto di Bacchetti

78′ OCCASIONE CASERTANA! COLLODEL PENNELLA UN TRAVERSONE SU CUI NON CI CREDE ABBASTANZA CARRETTA CHE LISCIA IL PALLONE

76′ Tre cambi per Iori: dentro Ciano, Llano e Capasso per Bunino, Heinz ed Egharevba

75′ Burgio trova al centro Caturano, che all’altezza del dischetto spara alto, complice l’equilibrio precario della sua posizione corporea

72′ GOL POTENZA! NOVELLA RICEVE AL LIMITE DELL’AREA DA SCHIMMENTI, APPOGGIA POI IN MANIERA LUCIDA A ROSAFIO CHE DI PUNTA PIENA BATTE ZANELLATI

67′ Doppio cambio per De Giorgio: pronti ad entrare Siatounis e Ghisolfi per Castorani ed Erradi

66′ ALASTRA! GRAN CONCLUSIONE DI CARRETTA, OTTIMA LA RIPSOSTA DEL PORTIERE DEL POTENZA

65′ Bunino appoggia a Proia, il 27 la porta avanti in palleggio e poi scarica verso la porta a volo, gran parata di Alastra a bloccare

62′ Altro cambio nel Potenza: Rosafio in campo al posto di Petrungaro

60′ MISCHIA IN AREA, SERIE DI RIMPALLI CON UN PROBABILE TIRO DI PROIA RESPINTO DAI RIFELSSI DI ALASTRA TRA LA CONFUSIONE

59′ CARRETTA! FA TUTTO DA SOLO IL 7 CHE PERCORRE TUTTO IL CAMPO E DAL CENTRO SFERRA IL MANCINO A GIRO SU CUI VOLA ALASTRA

55′ GOL CASERTANA! CORNER DI CARRETTA, PROIA FA DA SPONDA IN MANIERA PERFETTA SUL SECONDO PALO DOVE BUNINO DEVE SOLO APPOGGIARE IN RETE. SECONDO GOL CONSECUTIVO PER IL 9 ROSSOBLU’

52′ Pesca dalla panchina anche Iori: Carretta prende il posto di Damian

50′ SCHIMMENTI! SI ACCENTRA DALLA FASCIA DESTRA E LASCIA PARTIRE IL MANCINO A GIRARE. PALLA SOPRA LA TRAVERSA DI POCHI CENTIMETRI

48′ GOL POTENZA! CASTORANI LOTTA SULLA PALLA CON FABBRI PRIMA E BACCHETTI POI, POI LASCIA PARTIRE IL DESTRO RASOTERRA CHE BATTE ZANELLATI. NON MANCANO LE PROTESTE DEI ROSSOBLU’

46′ Arriva il primo cambio per De Giorgio: dentro Novella per Riggio

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 Caturano fa da torre per la botta da fuori di Castorani, poco precisa

45′ Annunciato 1′ di recupero

39′ Serie di chiusure importanti di Bacchetti sull’avanzata del Potenza. Ottima partita del centrale rossoblù fin qui, insieme al compagno di reparto Kontek

34′ ZANELLATI! SI ACCENTRA PETRUNGARO DURANTE L’AZIONE PERSONALE E LASCIA PARTIRE IL DESTRO. MIRACOLO CON IL GRAN RIFLESSO DEL PORTIERE ROSSOBLU’

34′ Proia da casa sua, rova solo il fondo

32′ Tiro-cross di Petrungaro, Zanellati intuisce e anticipa l’inserimento di Caturano

24′ Entrata di Heinz in completo ritardo su Erradi, giallo anche per lui

19′ Destro di Collodel da distanza siderale, Alastra non si fa impensierire

18′ Punizione di Schimmenti, prova a spizzare Bachini, senza trovare la porta

13′ Ammonito anche Egharevba per un fallo su Schimmenti, subito due provvedimenti nel primo quarto d’ora in questo match

6′ Ammonito Bachini

4′ CASTORANI! SERVITO ALL’INTERNO DELL’AREA DI RIGORE L’ATTACCANTE DEI LUCANI COLPISCE IL PALO IN PIENO

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio; Castorani, Ferro, Erradi; Schimmenti, Caturano, Petrungaro. All.Pietro De Giorgio.

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Damian, Collodel; Kallon, Proia, Egharevba; Bunino. All.Manuel Iori.

La Casertana approda a Potenza, per una sfida che vorrà dire tanto per i falchi. Gli uomini di Iori provano a sfruttare il buon momento e il turno di riposo del Messina per raggiungere quota dieci punti sugli insulari, valevole la salvezza diretta, ma occhio al Foggia lì vicino a soli quattro punti di distacco.

Alfonso Centore