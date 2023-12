Lo cercano da 3 anni per furti, beccato dalla polizia nel casertano

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di origine serba indiziato di reati di furto e ricettazione, commessi nel territorio della provincia di Udine dal 2021.

Il provvedimento, eseguito dalla D.I.G.O.S. della Questura di Caserta, è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta della rispettiva Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale che vede il soggetto indagato in quanto componente di una banda specializzata in furti in abitazione.

L’uomo, già noto per numerosi precedenti specifici, è stato localizzato nel territorio di Castel Volturno, grazie all’attività investigativa finalizzata alla prevenzione del terrorismo e dell’eversione, intensificata nel complesso quadro delle attività ad alto impatto riguardanti tale area.

Al termine delle formalità, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.