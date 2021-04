Lotta al Coronavirus, De Luca a MONDRAGONE: “CASERTA è la prima Asl della Campania per somministrazioni”

CASERTA/MONDRAGONE – “A Caserta abbiamo la percentuale di utilizzazione dei vaccini piu’ alta della regione: oltre il 92-94%. Questo ci da’ fiducia ma ovviamente il problema e’ avere i vaccini”. Così il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, a margine della doppia visita istituzionale, al distretto sanitario prima e al Palazzetto dello Sport poi, a Mondragone.

Nel suo breve intervento il governatore ritorna a battere sulle difficoltà del sistema sanitario regionale sul quale grava un deficit di 15 mila dipendenti in meno rispetto alle altre regioni e soprattutto sul tema delle dosi sottratte alla Campania negli scorsi mesi e non ancora restituite: “Ad oggi abbiamo ancora 207 mila dosi in meno rispetto alla popolazione. E’ uno scandalo nazionale di cui non si parla. Incredibilmente nella regione con più alta densità abitativa d’Italia sottraggono a 207 mila cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto”, tuona De Luca.