Lotta al furto di rame sulle Ferrovie: nei guai imprenditore casertano

CASAGIOVE – Un arresto, sei denunce, oltre 9.000 persone controllate. Questo il bilancio dell’attività che la Polizia Ferroviaria ha svolto dal 9 al 15 ottobre scorsi nelle principali Stazioni e a bordo dei treni.

Tra le attività della scorsa settimana vi sono anche i mirati controlli in depositi di materiali ferrosi finalizzati ad arginare il fenomeno dei furti di cavi di rame in danno di Ferrovie dello Stato. Al riguardo, gli agenti hanno effettuato verifiche in alcuni depositi, di cui uno nella zona di Casagiove.

Nel questo caso, sono stati rinvenuti circa 400 kg di rame per i quali l’amministratore non ne giustificava la provenienza. Il materiale è stato pertanto sequestrato e l’uomo, un casertano 45enne, denunciato per gestione illecita di rifiuti.