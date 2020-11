Lucky 7: i migliori film ispirati ai giochi

Il dorato e scintillante mondo dei casinò è stato più volte portato sul grande schermo, spesso con gran successo di pubblico e critica

Poker, blackjack e roulette, ma anche i giochi da tavolo, diventano parte integrante della sceneggiatura, contribuendo a plasmare personaggi e ambientazioni in un crescendo di tensione e suspance. Ecco alcuni dei più famosi film dedicati al gioco.

High Roller: The Stu Ungar Story

Iniziamo questa classifica con uno dei migliori film biografici sul poker. High Roller racconta la vita del pokerista Stu Ungar, noto per essere l’unico ad aver vinto tre main events delle WSOP. In un saliscendi di fortuna e tensione, il film narra i successi e le sconfitte di questo personaggio leggendario.

Casino Royale

Le sale da gioco fanno spesso da sfondo alle avventure dell’agente 007, che si muove con disinvoltura tra roulette e partite a poker. Il suo forte sembra però essere il baccarat, un gioco che tutti possono imparare, soprattutto se si ci si affida a un casinò in Italia con certificazione e licenza di gioco ADM, per praticarlo secondo le regole più tradizionali o nelle sue varianti. In Casino Royale, la sfida al villain di turno passa anche attraverso una memorabile partita di poker e una mano finale dove la tensione raggiunge vette incredibili.

The cooler

Quanto può durare la fortuna (o la sfortuna) al gioco? William H. Macy interpreta un uomo, la cui sfortuna è così lampante, che viene assunto dai casinò per far perdere i giocatori che stanno sbancando. Ma anche la sfortuna può cambiare, e il personaggio si ritroverà a essere il portafortuna di Las Vegas con tutto quello che ne consegue. Un film dove i casinò fungono da scenografia mentre la fortuna, in tutti i suoi aspetti, diventa il fil rouge di questa appassionante storia.

Casinò

Forse uno dei più famosi film sul mondo delle sale da gioco. In questa pellicola, che vede protagonisti due icone come Robert De Niro e Joe Pesci, la storia segue le vicissitudini di un casinò di Las Vegas controllato dalla mafia. Performance straordinarie, scene memorabili e un cast d’eccezione hanno reso questo film un vero cult.

Rounders – Il giocatore

Un cast stellare e una partita di poker finale che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Il protagonista è un giovanissimo Matt Damon: studente universitario che per pagarsi gli studi gioca a Texas hold’em. Il poker, le sue strategie e il suo gergo si inseriscono perfettamente all’interno della sceneggiatura, riuscendo a dare un tocco di autenticità e realismo apprezzato anche dai veri professionisti del gioco.

Jumanjii

I casinò sono gli unici ispiratori di film di successo. Robin William è il protagonista di questo cult degli anni ’90, dove un gioco in scatola apre un mondo di magia e mistero. Per salvarsi c’è una sola via di fuga: finire il gioco e vincere la partita.

Concludiamo questa lista con un altro film tratto da un’eccezionale storia vera. Kevin Spacey è un professore del MIT di Boston che insegna a un gruppo di brillanti matematici a sbancare con il blackjack. Adrenalinico ed entusiasmante, questo film è apprezzato da tutti gli appassionati di blackjack, ma non solo.