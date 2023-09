L’ULTIMO SALUTO ALLA PICCOLA AURORA: la bara tra le braccia del papà

All’uscita del feretro sono stati fatti volare in cielo tantissimi palloncini bianchi

SANTA MARIA A VICO – Commozione e grande partecipazione ai funerali, questo pomeriggio nella chiesa di San Nicola Magno di Santa Maria a Vico, della piccola Aurora Savino, di soli un mese e mezzo morta sabato scorso nell’abitazione di famiglia.

La piccola bara bianca è entrata in chiesa sorretta dal padre Emanuele Savino, al suo fianco la mamma Anna.

Presenti anche il Andrea Pirozzi ed alcuni amministratori comunali. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco don Carmine Pirozzi. All’uscita del feretro sono stati fatti volare in cielo tantissimi palloncini bianchi.

Sul fronte giudiziario si attendono gli esiti dell’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso. Nel mirino degli inquirenti ci sono i genitori, al momento indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

A destare indizi di responsabilità a carico dei due sono alcune scottature presenti sul corpo della piccola nella zona del pancino e delle gambe oltre alla presenza di alcune ecchimosi, provocate secondo quanto sostenuto dai genitori dall’uscita erronea di acqua calda dal rubinetto mentre facevano il bagnetto alla piccola, per le quali avrebbero contattato anche un medico per avere indicazioni sui farmaci da utilizzare.

L’ipotesi della morte in culla resta quella più battuta ma anche un concorso nella causa principale potrebbe aver avuto un ruolo.